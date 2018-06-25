РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 июн. Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко в своем Instagram-аккаунте пожелал успехов выпускникам горокруга.

«В город пришло настоящее лето, и началась череда выпускных. От всей души поздравляю наших дорогих выпускников со знаменательным событием, с завершением данного этапа и вступлением во взрослую жизнь. Всем искренне желаю успехов, самореализации и новых побед», – написал Панаморенко.

В текущем году количество выпускников в Подмосковье превышает 100 тысяч человек, из них порядка 70 тысяч ребят заканчивают девятый класс, более 32 тысяч – одиннадцатый класс. Общеобластного выпускного в 2018 году не будет. Подмосковные муниципалитеты устраивают праздники для выпускников самостоятельно.