РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Большинство проектов соискателей премии «Наше Подмосковье» из Подольска и других городов региона относятся к категории «Инициатива», сообщил «РИАМО в Подольске» член совета по присуждению премии Евгений Мартынов.

Ежегодную премию «Наше Подмосковье» учредил губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2013 году. Она присуждается за реализованные социально значимые проекты, ее цель – поддержка и поощрение активных жителей региона. В текущем году презентация проектов будет проходить в Подольске 25 и 26 июня. В понедельник в мероприятии ожидается участие порядка 150 человек. Презентация будет проходить до 18:00. Всего жители горокруга подали на соискание более 300 заявок.

«Подольск всегда отличался активной молодежью и волонтерским корпусом. В текущем (2018 году – ред.) году были традиционно введены такие количественные категории премии, как «Инициатива», «Команда», «Сообщество» и «Объединение». Больше всего в этом году работ в категории «Инициатива». А также стало больше проектов и в категориях «Объединение» и «Сообщество». Это говорит о том, что к проектам, которые не первый год реализуются, приобщаются и другие люди», – сказал Мартынов.

Он отметил, что в Подольске на защите проектов участвует и много молодежи, а также различные коллективы. «Безусловно с каждым годом большое количество авторов все-таки представляют проекты которые сочетаются с их трудовой деятельностью. Это относится к педагогам, преподавателям и так далее. Это не плохо, просто мы стараемся поддерживать те проекты, которые автор делают на собственные средства, реализованные, вне своих должностных и трудовых обязанностей или компетенции», – пояснил Мартынов.

Во второй день, в презентации проектов будут участвовать конкурсанты с фамилиями, которые начинаются с буквы М по Я. Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Количество победителей составит 2 018 человек. Помимо этого, в год добровольцев и волонтеров организованы и специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий.

В жюри входят представитель правительства Московской области Сергей Занин, член совета по присуждению премии, член общественной палаты Московской области Мартынов и другие.