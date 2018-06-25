РИАМО - 25 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства в понедельник обратил внимание на своевременную уборку мусора возле дачных участков в Подмосковье после выходных, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

На совещании в числе прочих рассматривались вопросы, связанные с благоустройством общественных пространств, поддержанием чистоты и порядка на территориях, прилегающих к дачным участкам.

«В весенне-летний период мы видим, какие большие работы идут по благоустройству дворов, общественных территорий, подъездов – все это имеет стратегически важное значение. Буквально в каждой территории, где бы мы ни находились, есть положительная оценка преобразований», - отметил Воробьев.

Он добавил, что важно поддерживать чистоту территорий, особенно после выходных, возле дачных участков и СНТ.

«Огромное количество отходов скапливается на дорогах, в местах хранения мусора. Обращаю внимание на обязательное устранение этих недостатков, особенно после выходного дня», - подчеркнул губернатор.

Ранее в ходе выездного форума-семинара «Формирование комфортной городской среды в Московской области» Воробьев сообщил, что работы по благоустройству в Подмосковье проводят с учетом мнения жителей.

«Естественно, идет очень непростой диалог с жителями. Почему? Кому-то нравится бежевый подъезд, кому-то нравится в салатовых тонах. Кто-то хочет парковки во дворе, кто-то настаивает на том, чтобы был комфортабельный детский городок, освещение и видеонаблюдение. Поэтому это всегда очень непростой, но очень важный диалог с жителями», - отмечал губернатор.