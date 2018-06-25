РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 июн. Временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков в понедельник на оперативном совещании поручил проверить всех владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) на заключение договоров о вывозе мусора, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Необходимо проверить наш малый бизнес, владельцев НТО на наличие договоров на вывоз мусора. Не должно быть «липовых», иначе весь мусор они будут выбрасывать неизвестно куда», – сказал Булгаков.

Он добавил, что данную работу нужно будет провести также по учреждениям.

«В частности, в детском саду «Светлячок» нет контейнеров, а в школе №3 отсутствует контейнерная площадка. Эти проблемы нужно устранить», – заключил Булгаков.