РИАМО - 25 июн. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы запустил в тестовом режиме новую службу - велопатруль, работники службы будут помогать участникам дорожного движения и следить за состоянием знаков, светофоров, сообщил в понедельник журналистам замруководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

По его словам, двое патрульных будут работать в центре города - внутри Бульварного кольца. Они будут помогать велосипедистам, пешеходам и даже автомобилистам.

«Велопатруль - наша новинка. У нас появилась эта идея недавно, и мы решили ее попробовать, тем более погода сейчас замечательная. Велопатруль - это расширение нашего проекта дорожного патруля. Иногда велопатруль может быстрей добраться до каких-то точек в центре, это особенно важно в пиковые часы, когда, например, машины участников ДТП не могут разъехаться из-за мелких царапин. Кроме того, с каждым годом велосипедов в городе становится все больше, и мы сможем оказывать помощь велосипедистам, если у них произошла поломка, и они нуждаются в помощи», - сказал Чернов.

Он рассказал, что в дорожной сумке велопатруля есть все необходимое - ремкомплект для велосипеда, бланки европротокола, аптечка, вода, огнетушитель. На экипаже установлен трекер, таким образом, ситуационный центр в режиме онлайн видит, где находится патрульный, и может дать ему указания, куда направиться.

«Велопатруль прошел курсы по оформлению европротокола, таким образом, он быстрее дорожного патруля сможет доехать до аварии, если она произошла в центре, и быстрее освободить проезжую часть. Также новый патруль сможет помогать велосипедистам», - отметил Чернов.

Кроме того, велопатруль следит за состоянием дорожных знаков, светофоров и в случае неполадки может оставить заявку на ремонт. Также экипаж имеет возможность администрировать нарушения с помощью «Помощника Москвы», например, если автомобиль припарковался на велодорожке.

«Велопатруль будет работать преимущественно в центре города, помогать велосипедистам, пешеходам и даже автомобилисткам. Первое время это будет один сотрудник, со следующей недели - это будут два велосипеда. Велопатруль будет направлен в места мелких ДТП, что поможет избежать затруднений на проезжей части. Также сотрудники велопатруля прошли обучение оказанию первой медицинской помощи. <...> Сначала патруль будет работать по будням, затем и в выходные. В центре города почти 100% аварий он сможет разбирать, так как около 80% попадают под Европротокол. Если нет, то необходимо уже вызывать сотрудников ГИБДД», - уточнил Чернов.