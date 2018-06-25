РИАМО - 25 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства в понедельник поручил внимательно относиться к снабжению аптек лекарствами для льготных категорий населения, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Во вступительной части совещания Воробьев подчеркнул важность системной работы, направленной на модернизацию системы здравоохранения. Акцент был сделан на вопросах обеспечения необходимыми лекарствами льготных категорий граждан.

«Наличие лекарств, наличие врачей в поликлиниках и стационарах для нас по-прежнему является темой очень актуальной, я прошу вас крайне внимательно относиться к снабжению лекарствами каждого аптечного пункта, чтобы льготные категории их вовремя получали», - сказал Воробьев.

Ранее Воробьев назвал повышение качества работы первичного медицинского звена одной из важных задач в сфере подмосковного здравоохранения.

«Нам важно не останавливаться на достигнутом. Мы продолжим модернизацию здравоохранения. Главная задача ближайшего времени - повышение качества работы первичного звена. Именно этого ждут люди, об этом очень часто говорят нам на встречах. Мы должны еще раз внимательно проанализировать ситуацию в муниципалитетах, чтобы современная медицинская помощь была доступна в каждом населенном пункте», - отмечал губернатор.

Жители Московской области, относящиеся к льготным категориям граждан, за I квартал 2018 года обеспечены лекарственными препаратами более чем по 680 тысячам рецептам на общую сумму в размере 2,7 миллиона рублей. Льготники-жители Подмосковья могут получить медикаменты по бесплатным рецептам более чем в 300 пунктах отпуска лекарственных средств, включая пять круглосуточных аптечных организаций полного цикла.