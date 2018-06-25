Из 2 миллионов иностранных болельщиков, которые приехали в Россию на Чемпионат мира по футболу, большая часть посетили Москву. Многие фанаты, в том числе из Европы и США, уже отметили, что увидели здесь совсем не то, что пишут про Россию у них. Корреспонденты РИАМО пообщались с болельщиками из разных стран в фан-зоне на Воробьевых горах и узнали, какой они видят Москву и что думают о москвичах.

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Кайо, 27 лет, Бразилия:

«В Москву я приехал в первый раз и провел здесь всего два дня, но уже успел получить массу впечатлений! Это очень большой город, думаю, для работы и жизни он не всем подходит, но общее настроение здесь прекрасное.

В Бразилии достаточно много стереотипов о русских и их образе жизни, но единственный, который для меня оправдался – это холодность некоторых людей по отношению друг к другу и их суровость. И все же с иностранцами москвичи очень дружелюбны.

Ко мне и моим друзьям постоянно подходят и просят сделать совместное фото, а иногда даже приглашают на обед.

Я успел перепробовать уйму национальных блюд и просто влюбился в сметану!

А еще мне очень понравилось, как у вас готовят хачапури по-русски.

Конечно, есть проблема с языковым барьером – далеко не все говорят на английском. Если я спрашиваю у людей на улице, где находится то или иное место, меня не понимают, да и с меню в ресторанах беда. Лучше побыстрее найти выход из этой ситуации, ведь в ближайших планах у нашей компании – посещение музея космонавтики и прогулка по барам на Арбате».

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Там, 56 лет, Вьетнам:

«Я читала много книг и смотрела кино про Россию, поэтому общее впечатление о вашей стране у меня сформировалось довольно давно. Помимо этого, в школе и университете я изучала русский язык. Так что оказаться здесь впервые, увидеть, как книжные картинки оживают перед глазами, и поговорить с носителем русского языка для меня – интересный опыт.

В любой стране самое главное – это люди. Они и есть культура, поэтому мои впечатления связаны в первую очередь именно с ними. В основном в Москве все очень гостеприимные, но мне встречалась молодежь, которая не очень хорошо относится к уроженцам Азии, и это не самая приятная новость.

В России красивая и необычная архитектура. Причем не только известные достопримечательности, но и некоторые городские здания, жилые дома.

А больше всего мне нравится бывать на фан-зоне на Воробьевых горах, здесь все заряжено радостью и позитивом. Это постоянный праздник, который объединил людей со всего мира».

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Юнес, 34 года, Марокко:

«Я всегда любил путешествовать и ступил на русскую землю с любовью. Сильный контраст наших культур иногда заставляет чувствовать себя слегка не в своей тарелке, но временами бывает даже весело.

Русская девушка из-за моей одежды приняла меня за знатного человека, хотя в Марокко так одеваться – обычное дело для любого горожанина.

Так мы спасаемся от жары, к тому же внешний вид диктует религия и наши обычаи. Мне кажется, ваши люди тоже весьма религиозны, ведь в Москве так много красивых храмов.

В Марокко более размеренный темп в жизни, а москвичи стремятся все успеть и постоянно куда-то бегут, а еще едят много фаст-фуда, наверное, потому что не хватает времени. Еще я отметил для себя необычную внешность русских. У многих светлые глаза и волосы – это очень необычно».

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Марсело, 30 лет, Бразилия:

© личный архив

«Многие иностранцы, наверное, слышали про Москву, что люди здесь не улыбаются. Что это скучный закрытый город со стандартизированным коммунистическим укладом. Но вы сюда приезжаете и понимаете, что это солнечный, горячий город, в котором живут счастливые и гостеприимные люди.

Я знал по-русски только два слова: «извините» и «пожалуйста», но люди останавливались, чтобы показать мне дорогу.

Когда я надел джерси футбольной команды Бразилии, то со мной все фотографировались на улице – и туристы из других стран, и москвичи, которые на время ЧМ-2018 устроили настоящий бразильский карнавал на улицах Москвы. И этот праздник каждый день идет до рассвета.

Я очень рад, что приехал в Москву, и могу теперь всем рассказать, что был здесь во время Чемпионата мира по футболу. Это останется навсегда в моем сердце. Я Москву люблю!»

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Мухаммед, 25 лет, Сенегал:

«В Москву я приехал две недели назад, чтобы поболеть за сборную своей страны на чемпионате мира. Здорово, что в этом году он проводится именно в России! Все свободное от матчей время я трачу, чтобы изучить вашу столицу и познакомиться с местной культурой. Пока что мои любимые места здесь – Екатерининский дворец и Кремль. Они действительно поражают своим великолепием и размахом.

Я успел убедиться, что русские любят выпить и постоянно курят.

Для меня такое в диковинку, ведь я придерживаюсь мусульманских обычаев и поэтому стараюсь держаться подальше от вредных привычек.

Что действительно доставляет неудобство, так это местное метро. Веток очень много, и названия у станций слишком сложные для запоминания. Легко заблудиться или вообще приехать не туда. Мне уже случалось наматывать круги и сильно опаздывать несколько раз».

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Алигэб, 29 лет, остров Гали (Мальдивы):

«Это очень прогрессивный и развитый город, образование у вас тоже на уровне. Поэтому 4 года назад я переехал в Москву, чтобы закончить здесь университет.

Мне нравится, что Москва постоянно развивается, и каждый год здесь не похож на предыдущий.

Ночная жизнь тоже классная. Уйма мест для развлечений: самые разные бары, клубы, кинотеатры и вечеринки, которые гарантируют интересные знакомства. К тому же все знают, что в России самые красивые девушки.

Еда, правда, не очень – слишком пресная и жирная. Мы любим много специй, сочетание сладких и соленых ингредиентов в блюдах. К климату тоже было непросто приспособиться. Зимой в Москве очень холодно и выпадает снег, пришлось запасаться теплыми вещами. Сейчас я привык и, хотя еще не определился, где хочу жить после диплома, не исключаю, что это будет именно Москва».

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