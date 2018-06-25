РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июн. Управляющая компания ООО «ЖЭК №1 «Техкомсервис» в Королеве устранила нарушения в жилом доме по предписанию Госжилинспекции, сообщается на сайте ведомства.

В Государственную жилищную инспекцию Московской области поступило обращение по вопросу ремонта и содержания общего имущества в жилом многоквартирном доме №17 корпус 1 по улице Калиниградская в городе Королев. Жительница одной из квартир обратилась в надзорный орган, чтобы повлиять на управляющую организацию, которая допустила промерзание и намокание стен.

«Проведя проверку, государственные жилищные инспекторы установили, что на стенах в квартире заявительницы имеются влажные следы, темные пятна, предположительно плесени, и признаки промерзания стены. В адрес управляющей организации ООО «ЖЭК №1 «Техкомсервис» выдано предписание – устранить причину намокания и промерзания стен», – говорится в сообщении.

Позже была проведена контрольная проверка, которая показала, что нарушения устранены. Инспекторы зафиксировали отсутствие влажных следов протечки. Чтобы в будущем не допускать повторения нарушения, ООО «ЖЭК №1 «Техкомсервис» провело работы по утеплению одной из стен.

«Управляющие компании не должны допускать влажности, а тем более, появление плесени. Их обязанность следить за общедомовым имуществом и содержать его в чистоте и порядке, не дожидаясь предписаний Госжилинспекции», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.