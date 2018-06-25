РИАМО - 25 июн. Конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» проходит на ВДНХ в Москве в рамках общегородской выставки до 23 июля, проголосовать за лучший проект может любой желающий, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«С 22 июня по 23 июля 2018 года в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ проходит общегородская выставка проектов конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», – сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.

Он уточнил, что отдать свой голос за лучший проект может каждый желающий, нужно только заполнить на выставке бюллетень. Всего представлено 90 проектов, введенных в эксплуатацию в 2017 году в столице. Это станции метро, школы, детские сады, торговые, офисные центры, спортивные объекты, поликлиники, жилые дома.

Награждение победителей конкурса пройдет в День строителя, назовет имена победителей мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Левкина, выбрать наиболее понравившийся объект могут и пользователи интернета на сайте конкурса по ссылке: https://moscowbestproject.ru, предварительно пройдя регистрацию.