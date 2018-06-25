РИАМО - 25 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокого риска пожаров с вечера понедельника и на 26 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 24 часа с 21:00 понедельника.

«Желтый» уровень опасности также объявили на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Тамбовской, Курской и Белгородской областей. В Воронежской области объявили следующий, «оранжевый» уровень, который обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье и Москве в понедельник ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди, воздух прогреется до 24 градусов. 26 июня будет переменная облачность без осадков, температура ночью составит плюс 10-12 градусов, днем — плюс 25-27.