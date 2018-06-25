РИАМО - 25 июн. В результате проверок Госадмтехнадзора Московской области на минувшей неделе в Подмосковье ликвидировали свыше 800 нарушений чистоты, порядка и благоустройства, включая места отдыха у воды, дороги и другие объекты, сообщила в понедельник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«На минувшей неделе (18-24 июня – ред.) по результатам деятельности сотрудников Госадмтехнадзора Московской области устранено 823 различных нарушения чистоты и порядка», – сказала Витушева.

По ее словам, в результате операции «Пляж» и «Береговая линия» приведены в порядок один участок береговых линий и одно место отдыха у воды. Кроме того, пресечено 21 нарушение тишины и покоя граждан. При проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по 12 фактам проведения работ без ордеров. В результате принятых мер ликвидировано 37 информационных носителей, размещенных без согласования.

В рамках еженедельного надзора за содержанием автодорог и дорожной инфраструктуры оперативно устранено 41 нарушение правил чистоты и порядка. Кроме того, за этот период Госадмтехнадзор решил вопросы по более чем 820 обращениям граждан.