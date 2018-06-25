РИАМО – 25 июн. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий считает, что уровень знаний вчерашних школьников существенно снизился за последнее время, передает ТАСС.

«Сейчас существенное ухудшение уровня подготовки, в том числе и по математике. Мы отчисляем с мехмата на первом курсе 30-40 человек», – сказал Садовничий на пресс-конференции.

Он отметил, что уровень знаний абитуриентов не соответствует тому, который нужен первокурснику в вузе.

«Дело не в том, что (у абитуриентов – ред.) недостоверные баллы ЕГЭ, таких единицы, речь идет о том, что общий уровень знаний, умение работать в естественных, научных направлениях не соответствует тому, что требует сразу профессор на первом курсе», – подчеркнул ректор МГУ.

По его словам, иногда вузу требуется устраивать семинары, что чтобы подтянуть студентов по различным предметам.

Ректор добавил, что, по предварительным данным, интенсивность подачи заявлений в МГУ в этом году выше, чем в прошлом.

«Сейчас идет прием документов, он заканчивается 10 июля», – сказал Садовничий.