РИАМО - 25 июн. В Москве в мае 26,6 тысячи человек официально признали безработными, это на 6,6% ниже показателей апреля текущего года, сообщается на сайте Мосгорстата.

На конец мая текущего года, по данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы, не имели занятий и активно искали работу 34,5 тысячи человек. Из них 26,6 тысячи человек были официально признаны безработными.

«Численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с апрелем 2018 года уменьшилась на 6,6%, по сравнению с маем 2017 года – на 12,8%», – отмечается в сообщении.

Численность незанятых трудовой деятельностью и ищущих работу, по сравнению с апрелем 2018 года уменьшилась на 7,7%, по сравнению с маем 2017 года – на 19,3%.