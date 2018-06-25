РИАМО - 25 июн. Спасатели Подмосковья работают во время чемпионата мира по футболу в режиме повышенной готовности, более 5 тысяч человек привлекли к патрулированию объектов инфраструктуры чемпионата мина по футболу в регионе, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«В обеспечении безопасности объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу на территории Подмосковья задействованы свыше 5 тысяч сотрудников пожарно-спасательных подразделений – в том числе ГУ МЧС России по Московской области, «Мособлпожспаса», добровольцев и других структур», – сказал Пестов.

По его словам, на территории Московской области организована круглосуточная работа оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA. На особом контроле подмосковных спасателей – объекты инфраструктуры, примыкающие к лесопарковым зонам, места отдыха на воде и другие объекты.

«Пожаров и других чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры чемпионата мира по футболу на территории Подмосковья не допущено», – заключается в сообщении.

В Московской области проживают и тренируются девять национальных сборных – России, Мексики, Перу, Аргентины, Бельгии, Франции, Ирана, Португалии и Туниса. Кроме того, Подмосковье в дни чемпионата мира принимает большое количество болельщиков и туристов из разных стран. Помимо тренировочных баз, задействованы гостиницы, вокзалы, международный вещательный центр.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.