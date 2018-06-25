РИАМО - 25 июн. В Москве в январе мае 2018 года ввели в эксплуатацию порядка 450 тысяч квадратных метров жилья, что на 32,3% ниже аналогичного показателя 2017 года, сообщается на сайте Мосгорстата.

«На территории Москвы введены в действие жилые дома общей площадью 452,4 тысячи квадратных метров, что составило 67,7% к январю-маю 2017 года», – отмечается в сообщении.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-мае 2018 года составил 272,5 миллиарда рублей, или в сопоставимой оценке 86,8% к январю-маю 2017 года.

Из объектов социально-культурной сферы за пять месяцев текущего года введены в эксплуатацию четыре дошкольные образовательные организации на 1125 мест, амбулаторно-поликлиническая организация на 350 посещений в смену и больница на 300 коек.