РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович пожелал удачи соискателям губернаторской премии «Наше Подмосковье», которые защищают свои проекты в Подольске в понедельник, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Ежегодную премию «Наше Подмосковье» учредил губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2013 году. Она присуждается за реализованные социально значимые проекты, ее цель – поддержка и поощрение активных жителей региона. В текущем году презентация проектов будет проходить 25 и 26 июня. В понедельник в мероприятии ожидается участие порядка 150 человек, презентация будет проходить до 18:00.

«Я хочу поблагодарить жителей округа за проявленную активность в участии в конкурсе на соискание премии губернатора. Это новая форма поощрения социально значимых проектов, которая используется только в Подмосковье. Финансирование премии ежегодно увеличивается. Подольчане активно участвуют. Желаю всем участникам удачи», – сказал Максимович.

Он добавил, что постарается оказать максимальное содействие в поддержании проектов в палате Московской области.

Всего на соискание премии от жителей округа было подано свыше 300 заявок. Двадцать шестого июня свои проекты будут защищать конкурсанты с фамилиями, которые начинаются с буквы М по Я.

В жюри будет представитель правительства Московской области Сергей Занин, член совета присуждения премии «Наше Подмосковье» Евгений Мартынов и другие.