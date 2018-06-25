РИАМО – 25 июн. Курс евро по отношению к российской валюте на вторник упал на 41,35 копейки, до 73,31 рубля, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 41,35 копейки, до 73,31 рубля. Курс доллара уменьшился на 28,99 копейки, до 62,94 рубля», – говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 34,55 копейки, составив 67,61 рубля.

Фондовый рынок России открылся снижением. Индекс Московской биржи снизился на 0,34% и составил 2242,12 пункта, индекс РТС просел на 0,45%, до 1129,33 пункта.