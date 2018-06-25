РИАМО - 25 июн. В реконструкцию завода ООО «Кимберли-Кларк» в подмосковном Ступине планируется инвестировать 3,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Центр содействия строительству Московской области сопровождает проект компании ООО «Кимберли-Кларк» по реконструкции завода по производству товаров для ухода за детьми на территории городского округа Ступино.

«В реконструкцию завода на территории 46 гектаров планируется вложить инвестиции в размере 3,6 миллиардов руб. Выход объекта после реконструкции на полную мощность позволит создать дополнительно 70 рабочих мест к 369 существующим», – говорится в сообщении.

Завершение строительства объекта и ввод в эксплуатацию запланированы на 2019 год.

«В рамках сопровождения ЦСС компании «Кимберли-Кларк» осуществляется содействие в получении необходимых согласований для дальнейшего получения разрешения на строительство», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

«Кимберли-Кларк» – международная корпорация, которая специализируется на производстве продукции для личной, профессиональной и промышленной гигиены. Предприятие локализуется в Подмосковье с 2009 года.