РИАМО - 25 июн. Международный московский медицинский кластер, базирующийся в столичном инновационном центре «Сколково», планирует привлечь итальянские клиники в качестве своих резидентов, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

«У нас перспективное сотрудничество намечается в области медицины. Итальянские компании уже открыли ряд медицинских центров в Москве. Мы надеемся, что итальянские партнеры проявят интерес к международному московскому медицинскому кластеру. Мы сейчас ведем переговоры», – сказал Черемин.

Он отметил, что сотрудничество с итальянскими компаниями развивается очень активно в столице – итальянцы являются резидентами в московских технопарках, а одна из строительных компаний Италии участвовала в строительстве стадиона «Динамо».

«Хочу выразить признательность итальянским партнерам за то, что, несмотря на экономические санкции и политические разногласия, ни одна компания не ушла с российского рынка», – добавил Черемин.

Международный московский медицинский кластер – строящийся в Москве на территории инновационного центра «Сколково» комплекс медицинских клиник, учебных и междисциплинарных исследовательских центров. Кластер создается в целях развития деятельности по оказанию медицинской помощи, повышения ее качества, содействия разработке лекарственных препаратов, медицинских технологий и медицинских изделий, развития образовательной деятельности и проведения научных исследований в сфере охраны здоровья на основе лучших мировых практик.