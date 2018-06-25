РИАМО - 25 июн. Столичные власти поставили задачу к 2025 году приобщить к ведению здорового образа жизни каждого пятого москвича, сообщила журналистам в понедельник начальник управления по связям с общественностью департамента здравоохранения города Москвы Светлана Браун.

«Мы должны до 2025 года смотивировать к здоровому образу жизни каждого пятого москвича», - сказала Браун.

Она добавила, что оказывать помощь властям в этой работе могут волонтеры.

«Есть у нас такие партнеры, как студенты-медики, студенты медицинских вузов третьих курсов и старше. Это еще одна когорта активных людей, которые помогают мотивировать молодежь на ведение здорового образа жизни», - отметила Браун.