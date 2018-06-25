РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июн. Руководитель администрации подмосковного Королева Юрий Копцик 28 июня ответит на вопросы жителей городского округа в прямом эфире, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Прямой эфир начнется в 20:45 28 июня на телеканале «Королев ТВ».

«В четверг, 28 июня, состоится прямой эфир на телеканале «Королев ТВ», на котором руководитель городской администрации Юрий Копцик ответит на актуальные вопросы», – говорится в сообщении.

Жители Королева могут задать вопросы по телефонам прямого эфира: 8(495)123-32-23 и по электронной почте: news@korolev-tv. Также вопросы можно размещать на страницах официальных групп «Королев ТВ» в соцсетях.