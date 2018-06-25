РИАМО - 25 июн. В клинике на Нагорной улице в столице планируют провести реконструкцию существующего корпуса, а также построить еще один, общая площадь клиники составит более 22 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, повышение стандартов медицины – залог здоровья москвичей. В первую очередь, это касается специализированной инфраструктуры. Один из ярких примеров – клиника на Нагорной улице, которая будет расширяться. Проект новых корпусов ранее был согласован Москомархитектурой», – отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Согласно проекту, уже существующий комплекс по адресу: улица Нагорная, 4А, будет реконструирован, а рядом с ним (улица Нагорная, владение 10) будет построен еще один. Общая площадь всей клиники составит более 22 тысяч квадратных метров.

Комплекс будет 8- и 10-этажным. Здесь брасположаться лаборатория экспресс-анализов, дневной стационар, акушерско-гинекологическое отделение, женские консультации и другие профильные отделения.

Как уточняется в материале, сложная форма здания позволяет ему удачно вписаться в окружающую застройку. В качестве отделки будет использоваться навесной фасад в серо-синей гамме.