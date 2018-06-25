РИАМО - 25 июн. Благодаря тестированию школьников на наркотики в России удалось снизить количество больных наркоманией, сообщил журналистам в понедельник главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения, главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

«В декабре 2013 года принят закон, который условно называется «О тестировании школьников с 13 лет до окончания вуза». Мы постепенно наращивали количество тестирований. Это был переломный путь, мы к этому долго шли, больше 10 лет убеждали общество, родителей, что это выгодно - протестировать человека. С этого момента началось снижение количества больных наркоманией», - сказал Брюн.

Он добавил, что введенные ограничения на продажу алкоголя и пропаганда здорового образа жизни позволили также сократить число больных алкоголизмом.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» вступил в силу в 2013 году. Закон предусматривает тестирование учащихся на употребление наркотиков в два этапа: на первом необходимо ответить на вопросы анкеты, на втором - пройти медосмотр и сдать анализы.