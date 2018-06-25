РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 июн. В подмосковных Котельниках могут заменить лампы уличного освещения на более мощные, сейчас лампы светят не так ярко, сообщил в понедельник на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

«В 2018 году количество обращений по поводу уличного освещения в Котельниках значительно снизилось, это связано с изменением подрядчика. Но они, когда меняют перегоревшие лампы, ставят не очень мощные, не соответствующие техзаданию. Попросим ставить более мощные», – сказал Булгаков.

Он добавил, что надо провести мониторинг уличного освещения в городе. По его словам, оно должно работать во всех районах.