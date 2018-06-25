РИАМО - 25 июн. В 40 подмосковных парках состоится более 60 мероприятий, посвященных Дню молодежи, ожидается, что в этих мероприятиях примут участие более 90 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

День молодежи – национальный праздник молодых людей, эта дата отмечается в Российской Федерации ежегодно, летом, 27 июня.

«Московская областная филармония в рамках проекта «Летний концертный зал» 30 июня в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» городского округа Клин представит концертную программу «Музыка экрана». Прозвучат популярные композиции из кинофильмов «Утомленные солнцем», «Три тополя на Плющихе», «Человек-амфибия», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Семнадцать мгновений весны», «31 июня», «Бриллиантовая рука», «Мы из джаза», «Карнавал» и других», – сказала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

В рамках проекта «Летний кинотеатр» в парке культуры и отдыха «Пегас» городского округа Егорьевск покажут мультфильм «Три богатыря и морской царь».

Парк «Покровский» города Хотьково Сергиево-Посадского района пригласит посетителей на молодежный танцевальный марафон «Жизнь в ритме танца», городской парк в Шаховской – на концертно-эстрадную программу «Поколение NEXT», парк «Елочки» городского округа Домодедово – на танцевальный баттл.

В городском парке культуры и отдыха «200 лет Егорьевску» подготовили программу «Семейные отдыхалки», включающую игры, квест, мастер-классы и концерт.

Парк «Пехорка» городского округа Балашиха проведет фестиваль «День молодежи» с фото-зоной, арт-пространством, квестами, играми, дискотекой. Парк культуры и отдыха имени Степанова городского округа Серпухов – карнавальное шоу, концерт и дискотеку, парк «Вербилки» городского округа Талдом – приключенческую игру «Форт Боярд» и дискотеку с конкурсами «Танцуй, пока молодой», Центральный парк городского округа Реутов – дискотеку.