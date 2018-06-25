РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. С начала 2018 года в городском округе Люберцы отремонтировали 418 подъездов по губернаторской программе, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего в городском округе Люберцы в 2018 году по губернаторской программе отремонтируют 1 329 подъездов. На сегодняшний день выполнены работы в 418 подъездах, что составляет 31,5% от общего числа», – сказал Ружицкий.

Он попросил сотрудников администрации подготовить доклад о количестве выполненных работ в подъездах по каждой управляющей компании, чтобы понимать кто сколько отремонтировал. Необходимо следить, чтобы сроки не нарушались.

В Фонд капитального ремонта Подмосковья направлено письмо с просьбой указать сроки проведения аукционов по выбору подрядной организации.