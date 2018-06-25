РИАМО(КОТЕЛЬНИКИ) - 25 июн. Все дежурные службы подмосковных Котельников в понедельник перейдут на усиленный режим работы в связи с проведением матча Россия – Уругвай на чемпионате мира по футболу, сообщил на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

«Сегодня (25 июня – ред.) у нас матч, играет сборная России с Уругваем. В связи с этим прошу дежурные службы города усилить режим работы. Надо быть внимательнее с 17:00 и до утра», – сказал Булгаков.

Он добавил, что в Котельниках за прошедшую неделю не было конфликтов между болельщиками. Булгаков поручил усилить контроль в данной области.

В период с 18 по 24 июня в полицию Котельников поступило 161 обращение о происшествии. Произошло четыре преступления, три раскрыты. Было составлено четыре протокола о хулиганстве с административным арестом. Также за пределы РФ выдворили 10 человек.

Сборная России 25 июня сыграет с Уругваем. Матч пройдет в Самаре.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. В Московской области проживают и тренируются девять сборных команд ЧМ-2018: Россия, Португалия, Иран, Франция, Перу, Аргентина, Мексика, Бельгия и Тунис. Мундиаль завершится 15 июля.