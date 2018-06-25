РИАМО - 25 июн. Власти Москвы продлили до середины 2019 года разрешения на строительство, необходимые для завершения работ по возведению корпусов первой и второй очереди жилого комплекса «Царицыно», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В Москве 15 и 16 июня 2018 года прошло собрание кредиторов и участников долевого строительства, в рамках которого кредиторы приняли решение о необходимости продолжения финансово-хозяйственной деятельности бывшего застройщика.

«Это в свою очередь позволило продлить разрешения на строительство корпусов первой и второй очереди проекта. Разрешения на строительство для достройки жилых корпусов первой очереди жилого комплекса продлены до второго-третьего квартала 2019 года. Для завершения строительства корпусов третьей очереди разрешения продлены до третьего квартала 2020 года – первого квартала 2021 года», – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Кроме того, решение о продолжении финансово-хозяйственной деятельности компании позволит в ближайшее время заключить договор подряда между АО «МКХ» и АО «Мосотделстрой №1» для проведения подготовительных работ на объекте и возобновления строительства.

Минстрой России 4 июня текущего одобрил кандидатуру нового застройщика ЖК «Царицыно» – «Мосотделстрой №1» для передачи ему имущества бывшего застройщика ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (ОАО «МКХ») и его обязательства перед дольщиками.

Строительство ЖК «Царицыно» по адресу: улица 6-я Радиальная, владение 7 (ЮАО), началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ). За время реализации проекта застройщик ЖК «Царицыно» заключил 4017 ДДУ, по 3265 ДДУ обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено.