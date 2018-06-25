РИАМО - 25 июн. В подмосковной Коломне на берегу Москвы-реки недалеко от Бобренева монастыря посадили «Сад памяти» из 400 плодовых деревьев и 600 кустарников, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского городского округа.

«Этот сад станет данью памяти нашим землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», - сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Участниками акции стали представители коломенской молодежи: сотрудники молодежных центров, спортсмены, школьники, студенты, члены «Молодой гвардии».

Деревья для посадки предоставила фирма «Экоплант» в рамках акции «Аллея славы», в которой Коломна по итогам голосования заняла третье место в категории городов от 100 до 500 тысяч жителей, пропустив вперед только Симферополь и Архангельск.