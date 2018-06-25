РИАМО - 25 июн. Московский международный культурный фестиваль «Привет, Апулия!» пройдет в столице с 5 по 7 июля на площадках в парке Горького, «Музеоне» и в саду «Эрмитаж», сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Фестиваль посвящен открытию прямого авиарейса из города Бари на юго-востоке Италии в Москву.

«Сегодня мы презентуем фестиваль «Привет, Апулия!», который будет проходить 5, 6 и 7 июля в городе Москве в парке Горького, в «Музеоне» и в саду «Эрмитаж», там будет проходить фестиваль-выставка «Апулия», - сказал Герасимов.

Организатор фестиваля «Привет, Апулия!» Иван Королев-Бандерблог отметил, что на фестивале жители и гости столицы смогут познакомиться с интересной культурой южной Италии, а также посмотреть современные итальянские кинокартины и посетить творческие встречи с кинорежиссерами.

«В течение дня будут проходить мастер-классы по кулинарному искусству и по итальянскому языку», - добавил Королев-Бандерблог.