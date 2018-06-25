РИАМО - 25 июн. Столичные полицейские разыскивают 17-летнего Дмитрия Каштальяна, который исчез в новой Москве 22 июня, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Каштальяна Дмитрия Андреевича 2001 года рождения, жителя Москвы, местонахождение которого неизвестно с 22 июня 2018 года», – говорится в сообщении.

Приметы: на вид 17-20 лет, худощавого телосложения, волосы темные, на правой щеке шрам, глаза карие. Был одет в серую футболку, синие джинсы, кроссовки с красной подошвой.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8(495)850-13-20; 8(495)850-81-22 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).