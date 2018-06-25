РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В городском округе Люберцы почти 500 многоквартирных домов (МКД) готовы к будущему отопительному сезону, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На территории городского округа 2 067 многоквартирных домов. На сегодня (на 25 июня – ред.) запланирована подготовка 495 МКД, работы во всех выполнены в полном объеме. Оформляются паспорта готовности к отопительному периоду», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в соответствии с утвержденным графиком выполнена подготовка 12 котельных из 81, имеющихся в городском округе.

«Продолжаются работы по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону. По программе «Чистая вода» по ремонту ВЗУ-12 заявка на проведение закупки согласована рабочей группой комитета по конкурентной политики, аукцион состоится 13 июля 2018 года. Проектно-сметная документация по работам в рамках программы «Светлый город» находится на проверке Мособлэкспертизы, ориентировочно 2 июля проверка завершится», – уточнил Ружицкий.

Он добавил, что аварийных ситуаций на территории городского округа за минувшую неделю, с 18 по 15 июня, не было.