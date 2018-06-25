РИАМО - 25 июн. В нескольких городах Италии в сентябре планируют провести Дни культуры Москвы, сообщил в понедельник на пресс-конференции руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.

«Мы в сентябре этого года планируем провести в Италии Дни культуры Москвы в нескольких городах - такой интенсивный обмен делегациями, творческими коллективами, выставками, бизнес-миссиями», - сказал Черемин.

Он отметил, что по итогам 2017 года наблюдается рост внешнеторгового оборота между Москвой и итальянскими партнерами на 25%.

«Всего в России работают более 500 итальянских предприятий, 200 из них – в Москве» — добавил Черемин.