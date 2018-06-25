РИАМО - 25 июн. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» подписан новый коллективный договор, главный документ, регулирующий трудовые взаимоотношения на предприятии, договор заключен на три года и в настоящее время проходит необходимую регистрацию в министерстве социального развития Московской области, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Подписанию предшествовала серьезная работа переговорной комиссии, в состав которой вошли представители работодателя и профсоюзной организации предприятия. Комиссия разрабатывала проект в течение трех месяцев: на еженедельных заседаниях, в ходе которых заинтересованными сторонами был внесен ряд правок, рассматривались предложения и дополнения в основной документ», — говорится в сообщении.

«Подъемные» для молодых специалистов, пришедших на работу после вуза по приглашению предприятия, а также вернувшихся на предприятие из армии, были увеличены до 30 тысяч рублей. Единовременная выплата сотруднику по рождению ребенка, материальная помощь тем, кто впервые вступает в брак, вознаграждения к юбилейным датам, проведение летней оздоровительной кампании и обеспечение детей сотрудников новогодними подарками сохранены в документе.

«Коллективный договор на 2018-2021 года не претерпел серьезных изменений, он был актуализирован в соответствии с нововведениями российского законодательства и внутренними нормативными актами предприятия. В то же время были расширены ранее существующие социальные гарантии по поддержке молодых специалистов. Это позволит укрепить позиции предприятия как одного из наиболее привлекательных работодателей Московской области», — отметила заместитель генерального директора по персоналу АО «Воскресенские минеральные удобрения» Юлия Смирнова.

По словам председателя первичной профсоюзной организации Сергея Золотова, коллективный договор в первую очередь призван защитить интересы работников. Документ, выполняющий в том числе и регулирующую функцию, позволяет избежать конфликтов между работниками и работодателем и разрешить все спорные вопросы, возникающие у сторон. Основной итог трехмесячных переговоров – принятие коллективного договора и сохранение всех социальных льгот работников.