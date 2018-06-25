РИАМО - 25 июн. Авиакомпания S7 Airlines начала осуществлять прямые рейсы между Москвой и Бари, это поможет укрепить отношения между городами, сообщил в понедельник в ходе пресс-конференции президент региона Апулия Италии Микеле Эмилиано.

«Расстояние сегодня сокращаются благодаря новому регулярному рейсу, который напрямую соединяет Москву с Бари», - сказал Эмилиано.

Он отметил, что открытие прямого рейса между Москвой и Бари является стратегическим решением, направленным на укрепление отношении между Бари и российской столицей.

«Благодаря восстановлению туристических потоков из России и появлению нового прямого перелета туроператоры Апулии с оптимизмом смотрят в будущее и стараются лучше организовать свою работу, чтобы предложить вниманию россиян новые экскурсионные программы по Апулии», - добавила асессор по культуре и туризму региона Апулия Лоредана Капоне.

По ее словам, в экскурсионные программы будут входить многочисленные культурные, природные достопримечательности и пляжный отдых региона Апулия, а также посещение малых городов искусства, пользующихся все большей популярностью.

«Отрадно слышать, что наша компания открывает новое направление в Италию, потому что мы видим, что ежегодно растет туристический поток. В прошлом году Италию посетило более 900 тысяч россиян, поток итальянцев несколько меньше, около 200 тысяч», - добавил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.

В раздаточном материале отмечается, что прямые рейсы S7 635 из аэропорта «Домодедово» в Бари будут выполняться по воскресеньям один раз в день.