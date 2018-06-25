РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 июн. Администрация подмосковных Котельников вместе с полицией будет проводить рейды в микрорайоне Силикат у озера, там иногда собираются дебоширы, сообщил в понедельник на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

В ночь с 23 на 24 июня рядом с озером возле дома №24 в микрорайоне Силикат неизвестные пригнали машину, включили громкую музыку и жарили шашлык. Жители несколько раз вызывали полицию. Когда прибыл отряд, нарушители тишины набросились на них. Полицейские вызвали подкрепление, задержали дебоширов и составили протоколы.

«Сотрудникам администрации совместно с правоохранительными органами надо проводить регулярные рейды в зоне возле дома №24 в микрорайоне Силикат. Там иногда собираются компании ночами. Особенно нужно контролировать ситуацию с пятницы по воскресенье», – сказал Булгаков.

Он отметил, что в течение двух недель возле дома №24 в Силикате будет открыт проезд для транспорта. Большегрузы доставляют материалы для строительства новой детской площадки. Открытым проездом стали пользоваться и отдыхающие, которые мешают местным жителям.