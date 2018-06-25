РИАМО - 25 июн. В подмосковном Жуковском прошел третий этап летнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по легкой атлетике, двукратная чемпионка мира из Подмосковья, прыгунья Мария Ласицкене завоевала золотую медаль, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«Победная серия Марии Ласицкене уже даже не поддается каким-либо оценкам и комментариям. Очевидно, что на данный момент подмосковной прыгунье нет равных в мире. Самое главное в этой победе то, что она произошла не в Европе, не на очередном этапе «Бриллиантовой лиги», а у нас в Подмосковье!» – прокомментировал победу министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Взяв высоту 2,01 метра, прыгунья выиграла на соревнованиях золото. Таким образом, победа в Жуковском стала для спортсменки 44-й подряд. Второе и третье место заняли Татьяна Ермаченкова и Татьяна Одинева. Они обе показали результат в 1,88 метра.

Ласицкене начала свою победную серию в 2016 году на Всероссийской летней Универсиаде. С тех пор она почти в каждом соревновании, в котором участвовала, одерживала победу, в том числе, в чемпионате мира, а также все этапы «Бриллиантовой лиги», в которых она принимала участие.