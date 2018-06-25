РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В поселке Коренево подмосковных Люберец 24 июня в рамках открытия центра пляжных видов спорта прошел турнир по пляжному самбо, победителей наградили медалями, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Двадцать четвертого июня на берегу Кореневского карьера в Люберцах открыли центр пляжных видов спорта. Там можно заниматься вейкбордингом – катанием на доске по воде, волейболом и самбо на песке.

«Участие в воскресных соревнованиях по пляжному самбо в Кореневе приняли 29 спортсменов из Москвы и Подмосковья. Городской округ представляли команды из Октябрьского, Томилино и спортсмены Люберецкого клуба «Авиатор». Наибольшее количество наград завоевали как раз спортсмены СК «Авиатор», на их счету восемь медалей», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в категории 62 килограмма второе место занял Роман Шатило из Люберец, третье – Анатолий Крол из Томилина. В категории 68 килограммов лучшим стал Павел Худяков из Люберец, третье место разделили Дмитрий Данилов из Октябрьского и Евгений Михайлевский из Томилина. В категории 74 килограмма на втором месте спортсмен Ислам Натов, на третьем – Андрей Белик. Оба борца представляют Люберцы.

В категории 82 килограмма Михаил Андреев из Люберец занял второе место. В категории 90 килограммов на втором месте Артем Данилов из Люберец, а в весовой категории свыше 90 килограммов победителем стал Виктор Тимченко из Люберец. На втором месте Илья Тимченко, на третьем – Александр Калинин из Октябрьского.

Пляжное самбо – молодой вид спорта, который был включен в программу IV Азиатских пляжных игр в Таиланде. Практиковать его начали на пляжах теплых стран, так как песок смягчает удары при падении, действуя как татами. Правила пляжного самбо отличаются от классических. Поединок длится 3 минуты, до тех пор, пока кто-нибудь из борцов не сделает движение, которое оценит судья.