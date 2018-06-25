РИАМО - 25 июн. К чемпионату мира по футболу водители сервиса «Яндекс.Такси» в Москве подтянули уровень владения английским языком, обучение прошли более 12 тысяч таксистов, знание иностранного языка особенно пригодится автомобилистам в дни матчей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы сервиса.

«Более 12 тысяч московских водителей «Яндекс.Такси» подтянули уровень английского языка к чемпионату мира по футболу. При помощи курса от онлайн-школы Skyeng они освоили фразы и выражения, которые могут пригодиться в поездках с иностранцами. Итоги финального тестирования показали, что в среднем московские таксисты могут общаться по-английски лучше, чем 59% российских таксистов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что особенно пригодиться водителям знание английского может в дни проведения матчей, когда спрос на такси значительно повышается. Например, 14 июня, в день открытия чемпионата в Москве, сразу после окончания матча между Россией и Саудовской Аравией заказов было на 431% больше, чем в то же время в обычный день. В такие моменты на линию выходит больше водителей, которых привлекает рост числа заказов – в такие дни они могут заработать больше, чем обычно.

«В конце апреля онлайн-школа Skyeng и сервис «Яндекс.Такси» запустили специальный бесплатный обучающий курс английского для водителей. Им доступны видеоматериалы, которые отрабатывают типовые ситуации, возникающие в поездке. Например, как здороваться и прощаться с пассажиром по-английски, узнавать, нужно ли включить кондиционер, как помочь с нестандартными просьбами вроде размена крупной купюры», — отметил собеседник агентства.

По его словам, водители могут заниматься прямо с рабочего смартфона или планшета, когда у них есть свободное время: все материалы интегрированы в «Таксометр» — водительское приложение для работы с заказами «Яндекс.Такси».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.