РИАМО - 25 июн. Два человека, которые пострадали в результате отравления аммиаком на заводе в Раменском районе Подмосковья, остаются в больнице, один из них до сих пор находится в реанимации, другого переводят в обычную палату, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

На заводе Моссельпром в Раменском районе 24 июня пострадало четверо рабочих, двое из которых скончались предположительно от отравления аммиаком, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. По данному факту проводится доследственная проверка.

«Двое пострадавших в результате отравления на заводе Моссельпром продолжают находиться на лечении в Раменской центральной больнице. Их состояние оценивается как стабильное», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что один пострадавший еще находится в реанимации, второй переводится в палату. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.