РИАМО - 25 июн. К 1 июля в Подмосковье планируют опубликовать рейтинг управляющих компаний, он появится на сайтах Госжилинспекции, министерства ЖКХ региона, Ассоциации председателей многоквартирных домов, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы министерства.

«Мы формируем рейтинг управляющих компаний. Его первую редакцию планируем опубликовать к первому июля», - сказал собеседник агентства.

По его словам, рейтинг планируется опубликовать на сайтах региональной Госжилинспекции, министерства ЖКХ Подмосковья и Ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям региона 14 февраля Андрей Воробьев получил региональному министерству ЖКХ и главам муниципалитетов сделать понятным для жителей Подмосковья рейтинг управляющих компаний.

На интернет-портале «Добродел» уже прошло голосование жителей Подмосковья за критерии оценки управляющих организаций. Жители Подмосковья выбрали 10 показателей рейтинга. Он затронет все 940 управляющих компаний, которые работают на территории Подмосковья.