РИАМО - 25 июн. Партию нектаринов из Турции, которые оказались заражены карантинным вредителем – плодовой мухой – выявили на складе в Можайском городском округе, фрукты вернули отправителю, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота», при досмотре партии нектаринов свежих весом 13,7 тонны, поступивших из Турецкой Республики, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – средиземноморская плодовая муха», – говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

В соответствии с фитосанитарным законодательством РФ собственником подкарантинной продукции принято решение о ее возврате на территорию Турции.

Средиземноморская плодовая муха – опасный вредитель. В странах Средиземноморья и Южной Америки уничтожает от 30 до 100% плодов персика, абрикоса, сливы, граната. Всего им повреждается более 200 видов растений. Среди них практически все плодовые, многие ягодные, ряд овощных.