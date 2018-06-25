РИАМО - 25 июн. Программа лояльности «Город» доступна пассажирам, которые используют билет «Кошелек» карты «Тройка», в этой программе участвуют уже более 5 тысяч торговых точек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Бонусы начисляются в сроки, установленные партнером программы. К проекту уже присоединились более пяти тысяч торговых точек. Среди них крупные продуктовые и аптечные сети, магазины обуви и одежды, кафе. Ознакомиться с полным перечнем можно на сайте или в мобильном приложении. В течение первого месяца работы программы (до конца июля) участникам будут начислять дополнительные 30% к уже начисленным бонусам. Например, если, по условиям акции партнера, участнику начислили 10 бонусов, то он получит 13», — говорится в сообщении.

Горожане теперь могут с помощью карты пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. Проект запустили в пилотном режиме: в течение первого месяца совершенствуется процесс начисления и списания бонусов.

«Услуга доступна пассажирам, которые пользуются билетом «Кошелек» (при использовании этого тарифа владелец «Тройки» записывает на карту не поездки, а денежные средства, то есть при проходе через турникет со счета списывается сумма, равная стоимости одного билета). Участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у компаний-партнеров и обменивать их на скидки у этих компаний», — отметил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Он добавил, что накопленные бонусы можно использовать для пополнения «Кошелька», при этом один бонус равен одному рублю. Цель — создать такие условия для пассажиров, чтобы пользоваться городским транспортом было не только удобно, но еще и выгодно.

«Для того чтобы начать пользоваться новым сервисом, необходимо зарегистрироваться на сайте программы лояльности или в мобильном приложении «Город». Скачать приложение могут владельцы смартфонов на базе Android и iOS. Пользователю потребуется указать номер его проездной карты «Тройка», а также пол, фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты. Номер «Тройки» указан на оборотной стороне карты», — добавляется в сообщении.

Использовать бонусы можно, когда пользователь накопит их более 100. Пополнить карту «Тройка» бонусами можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Город», здесь же можно уточнить количество накопленных бонусов. После пополнения владельцу карты нужно будет активировать денежные средства, приложив «Тройку» к желтому валидатору. Такие устройства установлены в каждом вестибюле метро. Помимо этого, активировать билет можно и в мобильном приложении «Метро Москвы» для владельцев смартфонов на базе Android.

Сегодня около 90% пассажиров городского транспорта оплачивают проезд при помощи карты «Тройка». Карту «Тройка» также можно купить в виде колец, браслетов и брелоков. Сувениры, как и карта, позволяют оплатить проезд в транспорте общего пользования города Москвы: в метрополитене, в наземном транспорте, а также по МЦК.