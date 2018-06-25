РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 25 июн. Около 300 обращений от жителей поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Котельников с 18 по 24 июня, сообщил в понедельник на оперативном совещании руководитель оперативной службы-112 МКУ «ЕДДС Котельники» Роман Медведев.

«За прошедшую неделю, с 18 по 24 июня, в Единую дежурных диспетчерскую службу поступило 297 звонков, количество увеличилось. Из них вызовов в пожарную службу – два, в полицию – 33, в ГИБДД – пять», – сказал Медведев.

Он отметил, что скорую помощь через ЕДДС вызывали 66 раз. Также было 19 звонков из Москвы.

Медведев добавил, что 23 июня ночью в связи с перепадом напряжения в микрорайоне Силикат и частично в микрорайоне Южный не было электричества. Он подчеркнул, что в течение часа электроснабжение восстановили.