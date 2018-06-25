РИАМО – 25 июн. Казахстан с 21 июня запретил ввоз мяса птицы из нескольких птицефабрик из Курской, Пензенской и Самарской областей России в связи с птичьим гриппом, передает в понедельник Газета.ru.

«Международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории России: в Курской, Пензенской и Самарской областях. На данных территориях осложнилась эпизоотическая ситуация, что свидетельствует о последствиях миграции диких птиц и наличии потенциальных рисков проявления высокопатогенного гриппа птиц», – говорится в сообщении Минсельхоза Казахстана.

Таким образом, с 21 июня Казахстан ввел запрет на ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на его территорию с предприятий регионов.

Птичий грипп – острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. В диких популяциях птиц, в отличие от домашних, высока устойчивость к вирусу гриппа. Вирус птичьего гриппа передается человеку от птицы аэрогенным путем. На данный момент в медицине не зафиксировано случаев заражения птичьим гриппом человека от человека.