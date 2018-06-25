РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В садоводческих некоммерческих товариществах городского округа Люберцы проведут поквартирный обход с целью проверки собственников и проживающих, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

По словам начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павла Иванова, который выступил с отчетом, за минувшую неделю, с 18 по 25 июня, произошло три пожара в СНТ на территории городского округа Люберцы, пострадавших нет.

«Надо делать совместно с руководителями СНТ и участковыми поквартирный обход. Проверять регистрацию собственности, объемы этой собственности и документы по месту пребывания. У нас СНТ плотно застроены и любые возгорания, и пожары в них могут привести к коллективным бедствиям», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что СНТ – это отдельная группа территорий, которая требует пристального внимания.

«Жалобы поступают и на предмет вывоза и утилизации бытовых отходов. Я поручаю решением этих вопросов заняться моим заместителям Андрею Сырову и Александру Маркину. Необходимо обратить внимание и в целом на поддержание правопорядка и противопожарной безопасности. Зачастую мы не знаем, кто проживает в СНТ. На их территории даже существуют тайные гостиничные комплексы», – добавил Ружицкий.