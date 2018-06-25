РИАМО - 25 июн. В Талдомском городском округе Подмосковья сотрудники полиции разыскали пропавшего пенсионера и оказали ему первую медицинскую помощь, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Москвы о том, что ее 82-летний супруг сутки назад ушел с дачи и не вернулся. Полицейским женщина пояснила, что все это время ее самостоятельные поиски были безрезультатны. Незамедлительно на розыск пропавшего был сориентирован личный состав ОМВД.

«В результате проведения поисковых мероприятий мужчина был обнаружен на территории заброшенной лесопилки. Пострадавший самостоятельно передвигаться не мог, так как упал и получил травму», – говорится в сообщении.

Полицейские оказали мужчине доврачебную помощь, вызвали бригаду медиков, которые госпитализировали дачника в местную районную больницу.