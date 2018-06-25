РИАМО – 25 июн. Президент РФ Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность президента страны, сообщает Газета.ru.
«Результаты голосования в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Реджепа Тайипа Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны», – говорится в заявлении Путина.
Российский лидер также отметил поступательный характер развития отношений между странами, а также подтвердил готовность российской стороны к продолжению содержательного диалога с Турцией.
Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на президентских выборах 24 июня в Турецкой Республике.
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