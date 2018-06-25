РИАМО - 25 июн. В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья около 90 выпускников стали медалистами, награды им вручили министр образования Московской области Марина Захарова, депутат Мособлдумы Александр Баранов и другие, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«У каждого человека в жизни есть несколько главных праздников. Школьный выпускной – один из них. Лучших выпускников 2018 года чествовали 23 июня в Центральном дворце культуры «Звезда» на традиционном приеме главы. Из года в год число медалистов в Наро-Фоминском городском округе растет! В этом году 88 выпускников получили медали «За отличные успехи в учебе», — говорится в сообщении.

Медали выпускники получили из рук Захаровой, Баранова, заместителя главы администрации Наро-Фоминского городского округа Натальи Трофимовой, председателя совета депутатов Анатолия Шкуркова, начальника управления по образованию Веры Хлебниковой.

«После приема ребята отправились на ежегодный праздник выпускников России «Выпускник-2018» в Кремль, на VIII Всероссийскую премию «Выпускник-2018». Одна из главных особенностей праздника – его масштаб. На выпускной бал в Государственный Кремлевский дворец съезжаются ребята не только из Москвы и Подмосковья, но и из многих регионов нашей страны, что делает торжественный вечер действительно всероссийским», — добавляется в сообщении.

Отличникам пожелали успехов и напутствовали на длинный и интересный жизненный путь.