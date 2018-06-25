РИАМО - 25 июн. Московское правительство прибыло с бизнес-миссией в Китай для изучения лучших практик создания объектов инновационной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Делегация правительства столицы во главе с руководителем департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексеем Фурсиным открыла бизнес-миссию в Китай. Поездка нацелена на изучение международного опыта создания объектов инновационной инфраструктуры, а также практики поддержки высокотехнологичных производств в Пекине.

«Лучшие практики Пекина по объединению научных, образовательных, промышленных и инфраструктурных организаций в единую систему кооперации, изученные в рамках данной бизнес-миссии, будут использованы в рамках разработки концепции инновационно-производственного кластера Москвы», – говорится в сообщении.

В рамках бизнес-миссии члены делегации посетили улицу стартапов Z-innoway. Исторически небольшая улица Хайдянь на северо-западе Пекина, на которой ранее располагались книжные магазины и кафе, являлась площадкой для обсуждения перспективных идей проектов молодыми предпринимателями и студентами близлежащих вузов. В 2013 году благодаря поддержке Правительства был произведен редевелопмент улицы Хайдянь, который позволил создать помещения для размещения бизнес-инкубаторов и акселераторов.

Дополнительно члены делегации посетили научный парк ZPark – один из 16 элементов научного парка Чжунгуаньцзун. На территории ZPark площадью 260 гектаров расположены компании, специализированные преимущественно в трех IT кластерах – облачные вычисления и большие данные, мобильный интернет и аутсорсинг IT-услуг. В числе резидентов ZPark присутствуют ведущие международные IT-компании, в том числе Lenovo, IBM, China Union Pay и Oracle.

«В рамках посещения одного из резидентов парка – крупнейшей национальной платформы в сфере транспортных услуг DiDi – вице-президент компании Франк Панг отметил, что причиной, определившей решение DiDi разместиться в ZPark, стало уникальная концентрация в парке науки, промышленности и образования», – уточняется в сообщении.